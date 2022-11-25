Синоптик спрогнозировала небольшой снег в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, в столице ожидается погода, соответствующая климатической норме. В воскресенье москвичей ждет небольшой снег, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.

Синоптик заявила, что погода в столичном регионе будет зависеть от антициклона, который был сформирован над Архангельской областью.

"Мы будем на его западной периферии, то есть особого солнца в связи с этим процессом ждать не приходится, но все-таки облака будут менее плотные, и существенных осадков у нас не ожидается", – поделилась Позднякова.

По словам эксперта, ожидаемый в воскресенье снег значительно поменяет московский пейзаж.

В пятницу, 25 ноября, столбики термометра днем покажут -3…-5 градусов, ночью – около -6…-8 градусов. Такая же температура ожидается и в выходные.

Синоптик считает, что за счет снега в воскресенье погода будет ощущаться более теплой. Кроме того, ветер с восточными порывами в эти дни сильным не будет.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, в предстоящие выходные ожидается умеренный мороз с температурой до -5 градусов в дневное время. Также эксперт предупредил о высоком атмосферном давлении.

"Без существенных осадков, облачная с прояснениями", – цитирует Синенкова ТАСС.

Также ожидается ветер с порывами до 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – 763 миллиметра.

Также москвичам следует быть осторожнее из-за сохраняющейся до понедельника, 28 ноября, гололедицы. Из-за предупреждения в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности.

Помимо этого, жителей Москвы предупредили о ледяном дожде, который вернется в столичный регион в субботу, 26 ноября.



Синоптики заявили, что температура в Москве будет на 5 градусов ниже нормы

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