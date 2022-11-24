Москвичам пообещали морозную погоду к выходным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что жителей Московского региона в предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, ждет морозная погода, сообщает RT.

По словам метеоролога, начиная с четверга, 24 ноября, и до субботы, 26 ноября, температура в столичном регионе будет падать примерно на 1–2 градуса. В воскресенье, 27 ноября, она сохранится на отметке в -5…-7 градусов, при этом в ночное время ожидается до -10 градусов.

"В воскресенье и понедельник с юго-запада подойдет фронтальная зона, есть вероятность небольшого снега. <...> Умеренно морозная погода, чуть ниже нормы", – заявил синоптик.

Он также допустил, что в начале декабря в ночное время суток столбики термометров могут опуститься до отметки в -15 градусов.

Ранее москвичей предупредили о возвращении ледяных дождей в выходные. Отмечалось, что они могут пройти на юге Московской области. При этом, как уточнял специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в результате ледяного дождя сильного гололеда не ожидается.



"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 24 ноября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!