Эксперт заявил, что на 75% территории РФ уже наступила зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На севере России уже наблюдаются холода под 40 градусов, а устойчивая зимняя погода охватывает порядка 75% территорий России. Таким мнением поделился глава ситуационного центра "Росгидромета" Юрий Варакин.

По его словам, в Красноярском крае температура уже опускалась до -35 градусов.

"К началу декабря в целом по Среднему Уралу температура опустится до -25. В Коми и по ХМАО это до -30...-35, а если туда дальше, так сказать, на Красноярский край, то уже и 35, и 40", – отметил Варакин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он отметил, что в большинстве регионов РФ можно наблюдать стабильный снежный покров. Помимо этого, синоптик заявил, что в центральную часть России в скором времени придет похолодание.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что ледяной дождь вновь накроет столичный регион в субботу, 26 ноября. Однако он уточнил, что в результате осадков гололед образуется на дорогах не такой сильный, как был ранее.

Москвичей предупредили о сильной гололедице в столице 24 ноября

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