Москвичей предупредили о морозной погоде с сохранением гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 25 ноября, в столице ожидается облачная погода без осадков, также в городе сохранится гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В дневное время термометр может показать -5...-7 градусов. В ночь на субботу, 26 ноября, температура воздуха опустится до -9 градусов.

Ветер придет северо-восточный с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье будет наблюдаться температура в пределах -8...-3 градусов. В ночь на субботу – до -12 градусов.

Между тем МЧС сообщило жителям столицы об опасном тумане с низкой видимостью. Предупреждение будет действовать до 10:00 25 ноября.

Пешеходов попросили внимательно переходить дороги. В ведомстве порекомендовали жителям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу.

Москвичам рассказали, когда закончится гололедица

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