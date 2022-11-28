Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 28 ноября, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Скорость порывов ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

"Температура воздуха в Москве составит 4–2 градуса мороза, по области – от -7 до -2 градусов", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столице зафиксируется на отметке 764 миллиметра ртутного столба.

Помимо этого, в городе сохранится высокая вероятность образования наледи на дорогах. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 09:00 вторника, 29 ноября. Предупреждение также распространяется на Подмосковье.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что январские морозы в Москве установятся в первую неделю декабря. На водоемах начнет образовываться лед. Однако синоптик предупредил, что ледяного покрова будет недостаточно для того, чтобы на него можно было безопасно наступать.



Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

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