Синоптик предупредил об экстремальных морозах и сильных осадках в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни на юге Западной Сибири будет сохраняться экстремально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в ряде регионов температура будет ниже нормы на 10–14 градусов.

"А в Томской и Новосибирской областях – даже на 16–18 градусов. Это значит, что в Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае ночью прогнозируется минус 25–30 в среднем, в Томской области – минус 33–35 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В отдельных районах Иркутской области температура может опускаться до 43 градусов мороза до 1 декабря включительно, продолжил синоптик. Такие показатели на 7–14 градусов ниже климатической нормы.

В ближайшие дни морозы прогнозируются и в регионах Урала. Так, по словам Вильфанда, в Курганской и Челябинской областях ожидается минус 23–30 градусов ночью, и минус 16–20 градусов днем.

В Ростовской области, Краснодарском и Пермском краях, а также в Крыму в ближайшие дни прогнозируются сильные осадки и ветер, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

"В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег <...>, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края – ветер до 23 метров в секунду. В Крыму в понедельник будет дождь, ветер до 15–20 метров в секунду, а в последний день месяца – до 22 метров в секунду, в горах – мокрый снег, снег, дождь", – сказал он.

В Камчатском крае в ближайшие три дня прогнозируются сильный мокрый снег, снег, метель и гололедица, на побережье порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. По словам метеоролога, непогода в регионе будет обусловлена мощным циклоном.

Аналогичная ситуация, предупредил синоптик, прогнозируется 28 и 29 ноября в Приморском крае, а 30 ноября в регион придет резкое похолодание на 10 градусов.

В Донецкой Народной Республике в ближайшие дни ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, гололедица, ветер до 15–20 метров в секунду, а в Луганской Народной Республике – мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега и гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве календарная зима начнется с морозов январского уровня. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки.



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