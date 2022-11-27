Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до утра вторника, 29 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник в Москве ожидается до -4 градусов днем и до -7 ночью. В целом температура будет близка к норме. Но уже со вторника, 29 ноября, начнет холодать, а к среде в городе ожидаются январские температуры, предупреждают синоптикик. Днем в Москве будет до -9 градусов. Ослабевать же морозы начнут только к концу следующей рабочей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

