Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:30

Общество

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Эксперты рассказали, кто может рассчитывать на рост зарплаты

Средний чек на зимний спортивный инвентарь вырос на 15% в этом году

Эксперты рассказали, как выбрать качественный и недорогой инвентарь для зимы

Россиянам разрешат устанавливать солярий в квартирах

Минобороны и РЖД запустили туристический поезд в Великий Устюг

Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Российские маркетплейсы начали забирать вещи клиентов на утилизацию

В Московском зоопарке продолжается реабилитация медведя Диксона

Москвичи экипируются к активному отдыху pbvjq

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до утра вторника, 29 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник в Москве ожидается до -4 градусов днем и до -7 ночью. В целом температура будет близка к норме. Но уже со вторника, 29 ноября, начнет холодать, а к среде в городе ожидаются январские температуры, предупреждают синоптикик. Днем в Москве будет до -9 градусов. Ослабевать же морозы начнут только к концу следующей рабочей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика