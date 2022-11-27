Главархив открыл виртуальную выставку ко Дню матери

Фото: Главархив Москвы, ГБУ "ЦГА Москвы", А-2-2364/Л.В. Рейнберг

Главархив Москвы представил онлайн-выставку, посвященную Дню матери. Снимки москвичек и их детей размещены в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, в экспозицию вошли снимки Карла Фишера, Льва Рейнберга, Николая Щапова, Михаила Трахмана и ряда других фотографов.

Помимо снимков, которые были проявлены с пленок, в выставку попали фотографии с негативов на стекле. Сейчас такая техника уже не используется.

Героями фотографий, снятых в период с конца XIX века по 1980-е годы, стали женщины с детьми на прогулках, экскурсиях, во время подготовки к праздникам и за ежедневными заботами. Среди них и знаменитые москвички – актриса Вера Марецкая, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.

Снимки расположены в виртуальном зале "1950–2000 годов", в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки".

День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.

Накануне президент России Владимир Путин присвоил семи женщинам из разных субъектов РФ звание "Мать-героиня". Указ об учреждении этой награды глава государства подписал в августе нынешнего года.

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