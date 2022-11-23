Россиянам рассказали о минимальной стоимости букета ко Дню матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минимальная цена букета ко Дню матери, который традиционно отмечают 27 ноября, будет начинаться с 1 000 рублей, заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Речь идет о собранных разных сортах цветов, которые перевязываются яркой лентой и упаковываются в подарочную бумагу. Сафронова поделилась, что россияне чаще всего предпочитают дарить розы и хризантемы. Флорист считает, что Россия в плане вкусов на букеты – достаточно традиционная страна.

"Розы, потому что наши мужчины вообще "заточены" на розы по любому поводу. Это всегда выигрышный вариант. Более практичный вариант – хризантемы, которые будут стоять очень долго и радовать, в отличие от других цветов", – цитирует Сафронову Агентство "Москва".

Ранее эксперты выяснили, что россияне чаще всего покупают в качестве подарков вторым половинкам на День святого Валентина. В Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярной товарной категорией стали цветы.

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