Решение о запрете суррогатного материнства для иностранцев примут в начале декабря

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о принятии запрета на суррогатное материнство в начале декабря нынешнего года. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря", – указал депутат.

Парламентарий отметил, что суррогатное материнство можно назвать нелегальным бизнесом с оборотом более чем в 2 миллиарда евро.

Володин назвал торговлю детьми недопустимой и подчеркнул, что часто несовершеннолетних, рожденных при суррогатном материнстве, продают на органы или передают однополым парам.

В мае 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан и лиц без гражданства. Воспользоваться этой услугой смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокая женщина – россиянка, которая сама не может выносить и родить ребенка по медицинским показателям.

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