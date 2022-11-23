Москвичам рассказали о подготовке катка на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подготовка катка на ВДНХ почти завершилась. К его устройству специалисты приступили еще в сентябре. Сначала они оснастили территорию ограждениями из бруса, затем на асфальте выложили слой песка, чтобы выровнять ледовую поверхность.

После работники организовали проверку катков на герметичность и установили на площадках полосы из трубок с охлаждающей жидкостью, которая через спецтехнику позволит морозить лед. В 2022 году катки будут обслуживать 11 холодильных установок.

"Лед наращивается послойно. Каждый слой – примерно 0,1 миллиметра. В результате толщина льда будет от 10 до 12 сантиметров", – цитирует менеджера по эксплуатации ледового оборудования Александра Морозова портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас все приготовления находятся на финальном этапе. По словам Морозова, площадка готова уже на 90%. Он добавил, что работники занимаются заливкой катка в круглосуточном порядке.

Зимний сезон на ВДНХ стартует 25 ноября. За восемь лет на каток пришли более 4,5 миллиона гостей. Размер ледового поля составляет больше 20 тысяч квадратных метров. Покататься горожане смогут от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие".

К открытию катка на ВДНХ представят специальную программу. Мероприятия пройдут на трех площадках выставки – возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке.



Порядка 1,4 тыс катков будут работать в Москве этой зимой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!