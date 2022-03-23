Врач рассказал, как быстро преодолеть дефицит витамина D весной

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Если переставать принимать витамин D каждый день, особенно тем, кто живет в Москве, его уровень будет снижаться, а после снова будет возникать дефицит. Об этом заявил врач-эндокринолог, диетолог Виктор Жиляев в интервью радио Sputnik.

Как отметил эксперт, витамин D способствует нормальному усвоению кальция из пищи. В свою очередь, если уровень этого витамина снижен, то кальций из пищи плохо усваивается, организм начинает брать его из костей. Врач отметил, что особенно это критично для женщин после менопаузы и для мужчин после 60 лет, так как у них в костях становится мало кальция.

Специалист также указал на то, что доказано положительное влияние витамина D на мышечный тонус, на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, опосредованно он участвует в регуляции артериального давления.

"Я рекомендую принимать витамин D круглый год. Для официальных лекарственных препаратов витамина D проводились исследования и точно выверено, какая доза безопасна для взрослого человека. Единственное, когда человек едет на море, после этого на один-два месяца можно сделать перерыв в приеме витамина D", – добавил Жиляев.

По словам эксперта, витамин D может вырабатываться в коже при загаре в солярии. Врач подчеркнул, что для каждого человека должна составляться индивидуальная программа с учетом типа кожи, типа солярия и продолжительности процедуры.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что избыток витамина D в организме может привести к ухудшению состояния костей и спровоцировать появление камней в почках. По словам эксперта, принимать витамин D следует только после консультации с врачом и сдачи анализа.

