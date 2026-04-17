Средняя магнитная буря ожидается в Центральной России в ближайшие 48 часов

Средняя магнитная буря может накрыть Центральную Россию в ближайшие двое суток. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что причиной магнитной бури уровня G2 станет высокоскоростной солнечный ветер. По словам синоптика, сейчас Земля постепенно приближается к одному из самых активных геомагнитных периодов в 2026 году.

Ранее на Солнце произошел мощный выброс плазмы. При этом Землю он обошел стороной. Плазма направилась в обратную сторону почти к Венере.

До этого на Солнце возникла вспышка наивысшего класса мощности Х1.5. Ее зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Длилась она 49 минут.

