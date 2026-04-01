01 апреля, 10:16

Ученые сообщили о "потерявшемся" гигантском облаке плазмы между Солнцем и Землей

Фото: 123RF.com/thanhquangtran

Плазменное облако, выброшенное Солнцем во время мощной вспышки, не достигло Земли. Размер потери составляет примерно несколько десятков миллионов километров, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Как говорилось в фильме "Бриллиантовая рука", будем искать", – следует из поста.

Также к публикации прикреплены графики прогноза магнитных бурь и реальные данные о состоянии магнитосферы Земли за последние 3 дня. Согласно первой диаграмме, ожидалось, что вечером 31 марта начнется магнитная буря средней или сильной интенсивности. Однако, как показывает второй график, магнитосфера оставалась спокойной в течение всего этого времени.

Согласно прогнозу доктора физико-математических наук Сергея Богачева, корональные дыры на фоне снижения активности Солнца будут вызывать магнитные бури еще 2 года. При этом полное отсутствие геомагнитных возмущений ожидается уже к 2030-му.

Тем не менее до конца 2026 года на звезде произойдет от 5 до 10 мощных вспышек класса X. Причем космические явления уровней X и M будут фиксироваться до 2028-го включительно.

