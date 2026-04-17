17 апреля, 09:15

Технологии

В Москве заработал сервис для проверки правил использования русского языка на вывесках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве заработал сервис для проверки правил использования русского языка при оформлении вывесок, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Онлайн-сервис предназначен для компаний, которые работают на потребительском рынке и используют иностранные слова в названиях и профессиональных терминах. Он был разработан при участии экспертов АНО "Мосстратегия" и размещен на официальном сайте организации.

Сервис представляет собой интерактивный инструмент самопроверки, которая дает возможность предпринимателям оценивать корректность оформления информации в соответствии с действующими нормами. Всего проверка занимает около минуты – пользователь отвечает на ряд вопросов и получает итоговый отчет. Предпринимателю также даются рекомендации по корректировке вывесок, что позволит привести их в соответствие с требованием закона.

Сервис бесплатный и ориентирован на широкую аудиторию предпринимателей, которые работают в сфере торговли и услуг. Кроме того, использование электронного помощника не только снижает риски нарушений и административных санкций, но и помогает бизнесу адаптироваться к новым правилам.

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Теперь подобная информация должна быть выполнена на русском языке, однако можно дублировать текст на языках народов России. Иностранные надписи допускаются более мелким шрифтом.

