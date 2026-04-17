Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 апреля, 15:30

Город

Парк Горького и РУДН запустили проект по сохранению исторических сортов сирени

Фото: пресс-служба Парка Горького

Парк Горького и РУДН запускают проект по сохранению уникального генотипа исторических сортов сирени. Сделано это будет путем клонального микроразмножения.

Проект запустят в преддверии 100-летия центрального парка Москвы в 2028 году.

"Микроклональное размножение сирени является эффективным, экономичным и надежным методом сохранения исторических сортов, способствующим сохранению уникального генетического материала, его массовому воспроизводству и обеспечению устойчивости к болезням", – говорится в сообщении.

Кроме того, данный метод помогает сохранить культурное и биологическое наследие на фоне экологических вызовов.

На территории парка произрастают 18 сортов французской сирени селекции Лемуана. Старинные сорта "Красавица Москвы", "Галина Уланова", "Красная Москва" и "Надежда" селекции Колесникова можно встретить в Сирингарии парка. Рукотворный сад был создан по проекту мастерской советского архитектора Виталия Долганова.

Целью исследования является сохранение генотипа и размножение исторических сортов сирени Колесникова. Полученные растения будут высажены на территории парка, а также могут быть использованы как подарочные экземпляры в рамках юбилея.

Специалисты института уже отобрали подходящие материалы. Работу ведут доктора наук, профессора, занимающиеся вопросами селекции и биотехнологии.

Ранее в парке искусств "Музеон" в Москве расцвела груша. Гости уже могут увидеть на грушевом дереве раскрытые белые лепестки.

Также в Парке Горького уже можно увидеть крокусы и нарциссы на Крымской набережной и у Голицынского пруда, там же начали распускаться медуница, ветреница и другие ранние растения.

"Новости дня": в Парке Горького началась реставрация монументальной арки главного входа

Читайте также


город

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика