Парк Горького и РУДН запустили проект по сохранению исторических сортов сирени

Парк Горького и РУДН запускают проект по сохранению уникального генотипа исторических сортов сирени. Сделано это будет путем клонального микроразмножения.

Проект запустят в преддверии 100-летия центрального парка Москвы в 2028 году.

"Микроклональное размножение сирени является эффективным, экономичным и надежным методом сохранения исторических сортов, способствующим сохранению уникального генетического материала, его массовому воспроизводству и обеспечению устойчивости к болезням", – говорится в сообщении.

Кроме того, данный метод помогает сохранить культурное и биологическое наследие на фоне экологических вызовов.

На территории парка произрастают 18 сортов французской сирени селекции Лемуана. Старинные сорта "Красавица Москвы", "Галина Уланова", "Красная Москва" и "Надежда" селекции Колесникова можно встретить в Сирингарии парка. Рукотворный сад был создан по проекту мастерской советского архитектора Виталия Долганова.

Целью исследования является сохранение генотипа и размножение исторических сортов сирени Колесникова. Полученные растения будут высажены на территории парка, а также могут быть использованы как подарочные экземпляры в рамках юбилея.

Специалисты института уже отобрали подходящие материалы. Работу ведут доктора наук, профессора, занимающиеся вопросами селекции и биотехнологии.

