Новости

Новости

15 апреля, 13:46

Груша зацвела в парке искусств "Музеон"

Фото: телеграм-канал "Парк Горького"

Груша расцвела в парке искусств "Музеон" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Парка Горького.

Гости уже могут увидеть на грушевом дереве раскрытые белые лепестки.

Ранее первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Один из участков находится у дуба Гофмана. Второй можно найти возле сакуры у оранжерейного комплекса.

Увидеть цветущие магнолии все желающие смогут до середины мая. В саду высажены несколько десятков этих растений. Они спокойно переносят зимний период без укрытий за счет бережного ухода и микроклимата.

Кроме того, в "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура. Произошло это на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Найти дерево можно под открытым небом у грота в Дальневосточном саду. Всего в саду есть около 10 сакур. Цвести они будут до конца апреля.

