В московских парках распустились крокусы, подснежники и нарциссы

В парках, подведомственных департаменту культуры Москвы, началось обильное весеннее цветение первоцветов. Горожане уже могут увидеть крокусы, подснежники, нарциссы и гиацинты. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Всего в столице высажено порядка 800 тысяч луковичных растений, которые постепенно раскрываются в разных зеленых зонах города. Подготовка к весеннему цветению началась еще в ноябре прошлого года благодаря специалистам-озеленителям, высадившим и защитившим луковицы специальными материалами для сохранения влаги и тепла.

Особенно активно цветение идет в музее-заповеднике "Коломенское", где распускаются десятки видов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и мускари. В Парке Горького уже можно увидеть крокусы и нарциссы на Крымской набережной и у Голицынского пруда, там же начали распускаться медуница, ветреница и другие ранние растения.

В Кускове первоцветы зацвели сразу в нескольких локациях – от сада у Итальянского домика до партерных зон у Голландского домика. Посетители могут встретить на территории подснежник снежный (галантус), крокус весенний, белоцветник весенний, медуницу лекарственную и мускари гроздевидный.

В "Царицыне" крокусы и чистяк уже распустились вдоль прогулочных маршрутов, а в ближайшие недели ожидается массовое цветение пролесок, подснежников и тюльпанов.

Кроме того, в Терлецком лесопарке в апреле распустятся гусиный лук, чистяк, ветреница, медуница и другие ранние растения. Специалисты также следят за состоянием природных популяций первоцветов и проводят просветительские мероприятия, чтобы посетители бережнее относились к редким видам.

В саду "Эрмитаж" возле фонтана уже появились подснежники и крокусы, а к концу апреля начнут цвести гиацинты и тюльпаны. В Измайловском парке первоцветы можно увидеть сразу на нескольких площадках – от центральной площади до северного цветника, а также в лесной части, где появляются лесные виды растений. Здесь же ведется стандартный сезонный уход за кустарниками и декоративными посадками.

В других столичных парках, таких как "Фили", "Сокольники", "Таганский", и другие цветение также идет поэтапно. В некоторых местах уже появились крокусы и нарциссы, а к концу апреля начнется пик тюльпанов и других луковичных культур.

К примеру, в парке "Северное Тушино" подснежники уже цветут в нескольких зонах, а вскоре появятся и новые виды растений, включая пионы и гейхеры. В Таганском парке и детском парке имени Прямикова высаженные тюльпаны распустятся ближе к концу месяца.

В усадьбе Воронцово уже цветут подснежники и крокусы, а в ближайшее время начнется цветение тюльпанов. В парке "Красная Пресня" можно увидеть крокусы и ирисы, а у главного входа растут первые желтые шафраны.

"Весна в работах быстрая, а в наблюдении приглашает нас замедлиться и успеть увидеть все ее перемены", – поделилась ландшафтный архитектор Измайловского парка Елена Маркова.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвела сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый. 33 вида этого растения в дикой природе встречаются в Европе, Азии и Северной Америке. Гости сада могут найти его на Альпийском бельведере на выставочном поле.