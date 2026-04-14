Первые магнолии расцвели в "Аптекарском огороде"

Первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Там напомнили, что один из магнолиевых участков в саду находится у дуба Гофмана. Второй можно найти возле сакуры у оранжерейного комплекса. Увидеть цветущие магнолии все желающие смогут до середины мая.

В пресс-службе рассказали, что всего в "Аптекарском огороде" высажены несколько десятков этих растений. Они спокойно переносят зимний период без укрытий за счет бережного ухода и микроклимата.

Отмечается, что всего на планете свыше 210 видов магнолий. Этот древний род растений появился еще до пчел. Согласно исследованиям, они существовали на Земле еще 20 миллионов лет назад.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура. Произошло это на 10 дней раньше, чем в прошлом году.

Найти дерево можно под открытым небом у грота в Дальневосточном саду. Всего в саду есть около 10 сакур. Цвести они будут до конца апреля.