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11 июня, 12:02

Политика

В ГД предложили давать водителям 15 минут, чтобы остановить эвакуацию авто

Фото: 123RF.соm/aprior

Водители должны иметь возможность остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут после того, как его погрузили на спецтранспорт. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил, что сейчас остановить эвакуацию можно, лишь предъявив документы на авто. Но если при себе документов не оказалось, то транспорт увозят на штрафстоянку. Чаще всего водителям просто не дают возможности забрать документы из салона.

"Если водитель заявил о наличии документов в машине, немедленно обязаны ему обеспечить доступ к документам в салон автомобиля. Если заявил о возможности управлять данным транспортным средством, процедура эвакуации временно, на 15 минут, прекращается", – цитирует Нилова ТАСС.

Также необходимо дать автолюбителям возможность показывать электронные копии документов. По мнению парламентария, если у автомобиля появился водитель, то не нужно забирать транспорт на штрафстоянку. При этом оштрафовать его за нарушение правил парковки все равно следует, резюмировал депутат.

Ранее юристы рассказывали, что возвращение автомобиля со штрафстоянки начинается с установления местонахождения транспортного средства и сбора документов. Гражданину понадобятся паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или ПТС, а также действующий полис ОСАГО.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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