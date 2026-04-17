Астроном Кошман: до 18 метеоров в час будет видно в небе в пик звездопада Лириды

Фото: depositphotos/Fundiworks1

До 18 вспышек в час смогут увидеть москвичи в пик метеорного потока Лириды, при этом для наблюдения не понадобится телескоп. Об этом Москве 24 рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она напомнила, что Лириды – это самый первый весенний звездопад. Наблюдать его можно ежегодно, когда Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный за века хвостом кометы C/1861 G1 Тэтчера.

"Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу Земли на высотах 100–120 километров со скоростью около 49 километров в секунду и сгорают", – пояснила эксперт.

В 2026 году активность Лирид началась 15 апреля и будет длиться до 30-го числа. В свою очередь, пик ожидается в ночь с 22 на 23 апреля: в это время можно будет увидеть до 18 метеоров в час, сказала астроном.



Людмила Кошман астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом, не потребуется ни телескоп, ни бинокль. Ориентироваться надо на созвездие Лириды, которое является радиантом звездопада. Ночью оно находится в восточной части неба, а под утро оказывается высоко над южным горизонтом.

Стоит учитывать, что чем выше радиант над горизонтом, тем отчетливее видны метеоры. На широте Москвы наибольшей высоты созвездие Лириды достигает примерно в 05:00, поэтому наблюдения лучше всего проводить во второй половине ночи, под утро, посоветовала астроном.

Кошман также добавила, что в 2026 году условия для наблюдения данного метеорного потока будут благоприятными, так как в его пик Луна будет близка к фазе первой четверти и не даст сильной засветки. Единственное, что может помешать, – пасмурная погода, потому что увидеть метеоры можно только в чистом безоблачном небе.

