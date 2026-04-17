Россиянка за сутки закрыла ипотеку благодаря помощи подписчиков

Россиянка смогла собрать деньги на погашение ипотеки при помощи вирусного видео в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее публикации.

Блогер записала видео, в котором попросила подписчиков перевести ей по 100 рублей. По ее словам, для каждого из них это цена полчашки кофе, а ей, возможно, поможет с закрытием долга, который составляет 1,6 миллиона рублей. Девушка подсчитала, что, если 16 тысяч человек отправят по 100 рублей, удастся собрать всю необходимую сумму.

В результате блогер получила средства меньше чем за сутки. Подписчики перевели ей в общей сложности 1 600 017 рублей. Позже девушка разместила еще одно видео, в котором показала, как закрывает ипотеку досрочно.

"Я не могу передать, насколько я благодарна всем вам. Когда человек человечится – это прекрасно!" – добавила она.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил реформировать программу "Семейная ипотека", установив дифференцированную ставку в зависимости от числа детей в семье. Он призвал отказаться от действующего принципа единой льготной ставки не более 6% годовых. Согласно инициативе, для семей, воспитывающих 4 и более детей, необходимо установить ставку 0%.