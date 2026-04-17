17 апреля, 15:03

Юрист Русяев: в ряде регионов РФ можно получить штраф за провоз еды и напитков в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В некоторых регионах России за провоз еды и напитков в метрополитене может грозить штраф. Об этом в беседе с изданием "Абзац" напомнил юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что единой санкции в стране нет, данный вопрос регулируют правила отдельных подземок и региональный закон. К примеру, в Москве можно получить штраф за потенциальную порчу имущества или вред окружающим.

"В правилах прямо упомянуты напитки и мороженое в открытой таре или упаковке. Отдельным составом считается засорение и загрязнение территории метрополитена. По Кодексу города Москвы об административных правонарушениях за такие действия предусмотрено предупреждение или штраф в размере 1 000 рублей", – рассказал эксперт.

В Санкт-Петербурге так же, как и в столице, запрещается находиться в метро с едой и напитками в открытой таре, поскольку они могут испачкать пассажиров и имущество. За это введен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Юрист добавил, что при герметично закрытых упаковках россиянам не стоит беспокоиться о привлечении к ответственности.

Ранее Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте столицы. Теперь он составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, штраф в размере 1 тысячи рублей предусматривается за неоплату провоза ручной клади, размеры или количество которой превышают установленные нормы для бесплатного провоза.

Москвичам напомнили о штрафе за проезд в метро в зловонной одежде

транспортметро

