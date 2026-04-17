17 апреля, 14:09

Общество

Москвичей предупредили о снеге с дождем и сильном ветре 19–20 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Похолодание до нуля градусов и ниже, гололедица, мокрый снег с дождем и сильный ветер прогнозируются в Москве в воскресенье и понедельник, 19–20 апреля. Об этом горожан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице, передает телеканал "360".

В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию, не делать резких маневров и не оставлять машины возле деревьев. Пешеходам рекомендовали внимательно следить за детьми и не ходить рядом с рекламными щитами и другими шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что 20-го числа высота снежного покрова в Москве может составить 2–5 сантиметров. Это произойдет на фоне арктического вторжения в тыл циклона. Порывы ветра в этот день будут достигать 16 метров в секунду.

Также специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявлял, что в третьей декаде апреля в Московском регионе ожидаются сильные дожди. При этом после временного похолодания немного потеплеет – до плюс 10 градусов.

Циклон с осадками и похолоданием надвигается на Москву

обществопогодагород

