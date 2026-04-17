Спасатели нашли живую кошку под завалами дома в Туапсе

Спасатели нашли живую кошку под завалами разрушенного дома в Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края в мессенджере MAX.

"Животное передали хозяйке пострадавшего дома. Состояние питомца уточняется", – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают поисковые работы на месте разрушенного здания. Всего на месте ЧП работают 16 человек и 4 единицы техники от "Кубань-СПАС", а также волонтеры.

Дом был разрушен в результате атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 16 апреля. Всего были повреждены 3 социально значимых объекта, 52 частных и 8 многоквартирных домов.

В результате атак погибли 2 человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

