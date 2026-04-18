До 10 градусов тепла и дождь ожидаются в столице 18 апреля

Температура воздуха в Москве в субботу, 18 апреля, составит от 8 до 10 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 7 до 12 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о снеге с дождем и сильном ветре 19–20 апреля. По информации ГУ МЧС России по столице, в эти дни ожидается похолодание до нуля градусов и ниже, а также гололедица.

В связи с этим в ведомстве призвали автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию, не делать резких маневров и не оставлять машины возле деревьев.