Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе более чем на сутки в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Предупреждение вступит в силу с 00:00 воскресенья, 19 апреля, и будет актуальным до 09:00 понедельника, 20-го числа.

Заморозки пришли в мегаполис утром 18 апреля. Причиной стал высокий циклон, который будет оставаться над центром Европейской России на протяжении ближайших 5 дней.

В связи с этим дневная температура воздуха в этот день поднимется не выше 10 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 3. При этом уже в воскресенье и понедельник, 19–20 апреля, в столице похолодает до нуля градусов и ниже. Также прогнозируются мокрый снег с дождем и сильный ветер.