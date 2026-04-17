Синоптик Макарова: похолодание в Москве начнется с 18 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание начнется в Москве с субботы, 18 апреля. Температура резко опустится на 3 градуса ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Согласно прогнозу, в дневные часы температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, при этом ожидается облачность с небольшими осадками. Ночью похолодает до плюс 3 градусов.

Холодная погода, согласно прогнозам, сохранится в городе до среды, 22 апреля. По словам Макаровой, это объясняется влиянием высокого циклона. Он будет оставаться над центром Европейской России на протяжении ближайших 5 дней.

"Именно этот циклон обеспечит москвичам более низкий температурный фон и облачную погоду преимущественно с осадками от небольших до умеренных", – пояснила синоптик.

Вместе с тем Макарова напомнила, что климат в апреле очень переменчив. Она призвала не ждать от второго весеннего месяца ни слишком высоких температур, ни зимних снегопадов.

Уже в воскресенье и понедельник, 19–20 апреля, в столице похолодает до нуля градусов и ниже. Также прогнозируются гололедица, мокрый снег с дождем и сильный ветер.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Москве призвали автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию, не делать резких маневров и не оставлять машины возле деревьев. Пешеходам рекомендовали внимательно следить за детьми и не ходить рядом с рекламными щитами и другими шаткими конструкциями.