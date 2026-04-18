18 апреля, 14:56

Серию волонтерских проектов по поддержке бойцов СВО запустили в Северном Тушине

Фото: Андрей Дмытрив

Серия волонтерских инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и их близких, стартовала в районе Северное Тушино. Они проходят на базе благотворительного фонда "Сильные духом".

Волонтеры разрабатывают реабилитационные программы, проводят образовательные мастер-классы и организуют доставку гуманитарной помощи в зону боевых действий. Член Общественной палаты РФ, представитель партии "Единая Россия" Александр Асафов положительно оценил деятельность местных волонтеров.

Он отметил, что Москва реализует одну из самых комплексных в стране систем поддержки участников СВО и их семей, тогда как проекты на уровне районов делают эту помощь более адресной.

"Проект фонда "Сильные духом" в Тушине помогает в самых разных жизненных ситуациях. Например, у ребят-участников СВО и их семей есть возможность пройти медицинскую реабилитацию по новым методикам", – высказался Асафов.

Вместе с тем фонд запустил адаптивный курс "СВОи в IT", включающий еженедельные онлайн-мастер-классы по изучению современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. На занятиях участники осваивают работу с языковыми моделями, основы программирования и применение IT-инструментов, а также решают практические задачи. Это позволяет им развивать новые навыки и расширять профессиональные горизонты.

Еще одним из проектов является "Дайвинг-терапия", предлагающая погружения с аквалангом в одном из бассейнов Москвы. Каждая сессия длится 3 часа.

В свою очередь, направление "Школа волонтеров" объединяет всех желающих помогать семьям участников СВО. В рамках этой инициативы проводится набор и обучение волонтеров, организуются благотворительные акции и мероприятия социальной поддержки. Активисты участвуют в сборе гуманитарных грузов для бойцов, принимая заявки от подразделений и доставляя помощь непосредственно в воинские части.

Присоединиться к сбору необходимых вещей может любой желающий. Для получения дополнительной информации о деятельности фонда можно обратиться по адресу улица Героев Панфиловцев, дом 14, корпус 1.

Свою поддержку бойцам СВО оказывает и Южный административный округ Москвы. Недавно там открылись 16 пунктов приема гуманитарной помощи, которые разместились на базе Объединения культурных и досуговых центров.

Теперь в каждом районе округа есть место, где можно оставить посылку для бойцов, госпиталей или жителей освобожденных территорий. Волонтеры в таких пунктах принимают продукты длительного хранения, средства гигиены, медицину, экипировку, хозяйственные и специальные средства, а также детские товары.

Депутат ГД Петр Толстой принял участие в гуманитарной акции совместно с активистами ЮВАО

Читайте также


обществогород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

