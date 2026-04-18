Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 апреля, 13:38

Транспорт

Регистрация на Весенний велофестиваль открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на Весенний велофестиваль открылась в столице. Он состоится 24 мая, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут протянется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу.

При регистрации необходимо выбрать время старта заезда: 13:00, 14:00 или 15:00. Также Дептранс рекомендовал использовать велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей для безопасности.

После регистрации участникам выдадут номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду.

"В этом году проведем целых 6 фестивалей для велосипедистов. Весенний заезд состоится 24 мая и пройдет традиционно по Садовому кольцу. Это один из самых популярных и любимых маршрутов среди участников", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в Москве начали открываться пункты проката летнего спортинвентаря. Они будут работать в 19 парках. Например, посетители парка у прудов "Радуга" уже могут воспользоваться пунктом проката, который работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу аллея Жемчуговой, дом 5а.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика