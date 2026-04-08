Пункты проката летнего спортинвентаря открылись в столичных парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве начали открываться пункты проката летнего спортинвентаря. Они будут работать в 19 парках, подведомственных столичному департаменту культуры, сообщает портал мэра и правительства города.

Посетители парка у прудов "Радуга" уже могут воспользоваться пунктом проката, который работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу аллея Жемчуговой, дом 5а. Для горожан доступны электромобили, велосипеды и веломобили.

В парке "Северное Тушино" пункты проката располагаются у центрального спуска к набережной и на аллее Спасателей. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" пункт проката электромобилей, веломобилей и велосипедов находится по адресу Свободный проспект, дом 2а.

Жители и гости Москвы также могут воспользоваться точкой проката спортинвентаря в Измайловском парке, которая находится на Северной площади, рядом с деревянной эстрадой и танцполом. Здесь можно взять в аренду велосипеды, веломобили, фэтбайки и детские электромобили.

Кроме того, детские и взрослые велосипеды можно взять в аренду в пункте проката у дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское". Он работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.

Еще один прокат летнего инвентаря располагается в парке имени Юрия Лужкова – здесь можно арендовать велосипеды, самокаты, ролики и электромобили.

Парки "Фили", 50-летия Октября и Олимпийской Деревни предлагают посетителям широкий ассортимент детских и взрослых велосипедов, электромобилей, а также двухместных и детских веломобилей.

Две точки проката находятся в усадьбе Воронцово: в центральной части и у входа в парк со стороны станции метро "Новаторская". Обе точки работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Здесь можно арендовать детские электромобили и веломобили.

Прокат в Алешкинском лесу работает круглогодично, он находится около стартовой площадки лыжероллерной трассы. В теплое время посетителям выдают велосипеды и лыжероллеры.

Помимо этого, взять в аренду летний спортивный инвентарь можно рядом со входом на стадион в Таганском парке, возле водно-песочной площадки в детском парке имени Н. Н. Прямикова, на центральной площади Лианозовского парка и в усадьбе Люблино.

В ландшафтном парке "Митино" пункты проката откроются не позднее 15 апреля, здесь можно будет арендовать велосипеды, веломобили, детские электромобили и электросамокаты. Две точки будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00 у входов в парк: со стороны улицы Пенягинской, дома 16, и со стороны улицы Барышихи, дома 4.

Также к 15 апреля откроются пункты проката в лесопарке "Кусково". Посетителям выдадут в том числе защитное снаряжение и шлемы. Точка проката будет расположена в пространстве "Дачное Кусково", режим работы: с 11:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 21:00 в выходные.

С 1 мая в парке "Сокольники" можно будет взять напрокат роликовые коньки, скоростные и прогулочные велосипеды, а в музее-заповеднике "Царицыно" – велосипеды, роликовые коньки и веломобили.

Аренда инвентаря в среднем стоит от 300 до 1 500 рублей с внесением денежного залога, который возвращается после окончания сеанса. Посетителей призвали соблюдать правила пользования инвентарем и не пренебрегать защитной экипировкой. Уточнить детали работы конкретной прокатной точки можно на официальных ресурсах парков.

Ранее стало известно, что электросамокаты новой модели "Москвич" стали доступны для аренды на городских велопарковках. Новая модель обладает умной электроникой.

Благодаря IoT-модулю, созданному компанией "Яндекс", скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) автоматически снижается в медленных зонах. Кроме того, разработка позволяет ограничивать въезд в места, где нельзя передвигаться на самокатах.