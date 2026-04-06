Новости

Новости

06 апреля, 15:55

Электросамокаты новой модели стали доступны для аренды в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Электросамокаты новой модели "Москвич" стали доступны для аренды на городских велопарковках. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новая модель обладает умной электроникой. Благодаря IoT-модулю, созданному компанией "Яндекс", скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) автоматически снижается в медленных зонах. Кроме того, разработка позволяет ограничивать въезд в места, где нельзя передвигаться на самокатах.

Помимо этого, на электросамокатах установлены боковые индикаторы, которые мигают при торможении. При этом фонари освещают территорию на расстоянии до 10 метров, благодаря чему препятствие можно увидеть намного раньше.

Также СИМ оборудованы крупными номерами с 4 сторон, что упрощает фиксацию нарушений по камерам и повышает ответственность водителей. Электросамокаты также оснащены увеличенным передним колесом и специальным упором на платформе. Это помогает сохранить устойчивость даже при резких маневрах.

Кроме того, на корпус самоката были нанесены важные правила: не ездить вдвоем и спешиваться на переходе.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые модели электросамокатов, которые были созданы с учетом строгих требований, позволят обеспечить надежность поездок и комфорт пассажиров.

"Важно, чтобы передвижение на современных средствах мобильности всегда оставалось максимально безопасными и предсказуемыми", – добавил Ликсутов.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве стартовал 1 апреля. Для пользователей подготовили 60 тысяч электросамокатов, а также 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи улучшенных электроскутеров и механические велосипеды – 200 взрослых и 50 детских.

Арендовать транспорт можно только после верификации через Mos ID. При этом доступ запрещен для пользователей младше 18 лет. Для контроля за нарушениями в городе работают более 100 камер.

Сезон электросамокатов в Котельниках продлился две недели

Читайте также


Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

