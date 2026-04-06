Электросамокаты новой модели стали доступны для аренды в Москве

Электросамокаты новой модели "Москвич" стали доступны для аренды на городских велопарковках. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новая модель обладает умной электроникой. Благодаря IoT-модулю, созданному компанией "Яндекс", скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) автоматически снижается в медленных зонах. Кроме того, разработка позволяет ограничивать въезд в места, где нельзя передвигаться на самокатах.

Помимо этого, на электросамокатах установлены боковые индикаторы, которые мигают при торможении. При этом фонари освещают территорию на расстоянии до 10 метров, благодаря чему препятствие можно увидеть намного раньше.

Также СИМ оборудованы крупными номерами с 4 сторон, что упрощает фиксацию нарушений по камерам и повышает ответственность водителей. Электросамокаты также оснащены увеличенным передним колесом и специальным упором на платформе. Это помогает сохранить устойчивость даже при резких маневрах.

Кроме того, на корпус самоката были нанесены важные правила: не ездить вдвоем и спешиваться на переходе.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые модели электросамокатов, которые были созданы с учетом строгих требований, позволят обеспечить надежность поездок и комфорт пассажиров.

"Важно, чтобы передвижение на современных средствах мобильности всегда оставалось максимально безопасными и предсказуемыми", – добавил Ликсутов.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве стартовал 1 апреля. Для пользователей подготовили 60 тысяч электросамокатов, а также 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи улучшенных электроскутеров и механические велосипеды – 200 взрослых и 50 детских.

Арендовать транспорт можно только после верификации через Mos ID. При этом доступ запрещен для пользователей младше 18 лет. Для контроля за нарушениями в городе работают более 100 камер.

