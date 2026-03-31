31 марта, 09:28

Транспорт

Прокат электросамокатов и велосипедов стартует в Москве 1 апреля

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве стартует 1 апреля, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, операторы проката уже приступили к расстановке транспортных средств на велопарковки.

В этом сезоне для пользователей подготовили 60 тысяч электросамокатов, вместе с тем и новые модели, а также 16 тысяч электровелосипедов, 4 тысячи улучшенных электроскутеров и механические велосипеды – 200 взрослых и 50 детских.

Арендовать транспорт можно только после верификации через Mos ID. При этом доступ запрещен для пользователей младше 18 лет.

В прошлом сезоне москвичи совершили 71 миллион поездок на самокатах, 85% из них – с транспортной целью. Также за этот период операторы заблокировали 76 тысяч аккаунтов несовершеннолетних, число ДТП с участием прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось на 57%, а аварий с детьми – на 72%. Кроме того, в городе расширили карту медленных зон: теперь их 420.

"В новом сезоне проката мы продолжим повышать комфорт и безопасность поездок, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – отметил Ликсутов.

Он добавил, что для контроля за нарушениями в городе работают более 100 камер. Власти совместно с операторами, Госавтоинспекцией и Ситцентром ЦОДД продолжат развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы.

Ранее Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу о регистрационных знаках для СИМ. Согласно изменениям, на знаке сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Вместе с тем знак на СИМ должен быть установлен как спереди, так и сзади.

