25 марта, 07:54

Госдуму призвали ускорить принятие закона об ответственности для самокатчиков

Депутаты заксобрания Приморья обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона, который бы установил ответственность для водителей самокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный парламент.

Как напомнили парламентарии, инициатива о внесении изменений в КоАП РФ, касающаяся ответственности самокатчиков, была принята в первом чтении в июле 2024 года. Однако с тех пор ее продвижение остановилось.

Тем временем число пользователей СИМ и связанных с ними аварий растет. По словам вице-спикера краевого парламента Джамбулата Текиева, в 2024-м было зафиксировано 48 подобных происшествий, в которых пострадали 46 человек. В 2025 году произошло уже 51 ДТП, в котором был ранен 51 человек.

При этом, отметили депутаты, в Приморском крае уже действует административная ответственность за нарушения при использовании самокатов. Однако местные власти не могут эффективно бороться с их несоблюдением из-за отсутствия необходимых процессуальных полномочий.

Летом 2025 года власти Владивостока ввели полный запрет на использование самокатов в центральной части города. Это ограничение распространилось на набережную Спортивной Гавани, площадь Борцов Революции, Мемориальный ансамбль памяти моряков торгового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также на пять мостов, включая Золотой и Русский мосты, и Некрасовский путепровод. Кроме того, с 22:00 до 07:00 запрещено движение на СИМ на шести улицах в центре города.

Тем временем в Санкт-Петербурге появились новые ограничения для курьеров, которые для передвижения используют СИМ. Согласно распоряжению губернатора города Александра Беглова, скорость в пешеходных зонах была снижена до 10 километров в час.

Кроме того, с 1 июля доставляющим товары работникам служб доставки запрещено передвигаться по участкам Гороховой улицы от Адмиралтейского до Загородного проспекта; Садовой улицы от набережной Мойки до набережной Фонтанки и канала Грибоедова; Кадетской линии от Университетской набережной до набережной Макарова на Васильевском острове и Среднего проспекта от набережной Макарова до Наличной улицы.

