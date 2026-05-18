Мальчик в Подмосковье получил ожоги 30% тела из-за игры с зажигалкой

В Люберцах мальчик получил термические ожоги 30% тела из-за пожара, который начался после игры с зажигалкой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Инцидент произошел в субботу, 17 мая, в селе Верхнем Мячкове. Ребенок остался без присмотра взрослых, когда его мама ненадолго отошла в другую комнату. В этот момент он взял зажигалку, чтобы поиграть, и поджег штору.

К месту незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, пожар на площади 7 квадратных метров был локализован и ликвидирован, однако ребенок получил сильные ожоги. Его мама также получила ожоги 2-й степени более 15% поверхности тела.

"Для ребенка спички или зажигалка не враг, а интересная "игрушка". Дети не осознают, как быстро искра превращается в огонь, а дым – в смертельную опасность", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее женщина 1949 года рождения погибла при пожаре на западе Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Коштоянца. Точную причину инцидента установит пожарно-техническая экспертиза.

