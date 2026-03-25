Шесть велофестивалей пройдет в Москве впервые в этом году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Шесть велофестивалей впервые пройдут в Москве в этом году. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, весенний велофестиваль состоится 24 мая, а осенний – 12 сентября. В свою очередь, первый детский велофестиваль запланирован на 30 мая, а второй – на 5 сентября. Кроме того, в столице 4 июля пройдет первый ночной велофестиваль, а 1 августа – второй.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что решение об увеличении количества велофестивалей было принято из-за того, что жители и гости столицы любят подобного рода мероприятия. По его словам, благодаря этому объединяются единомышленники разных возрастов.

Например, в 2025-м к московским велофестивалям присоединились примерно 250 тысяч человек. При этом с каждым годом интерес к подобным мероприятиям увеличивается. В связи с этим, как указал Ликсутов, столичные власти продолжают развивать велокультуру в городе и демонстрировать, что велосипедисты – полноправные участники дорожного движения.

"Это будет самый насыщенный сезон! Совсем скоро откроем регистрацию на весенний велозаезд", – уточнили в столичном Дептрансе.

Ранее новые полосы для велосипедов и самокатов появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. В частности, была завершена разметка полос по двум сторонам дороги в Шипиловском проезде. Теперь дорожка длиной более 4 километров соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

Специалисты ЦОДД сделали в некоторых районах продолжительные маршруты, соединив сразу несколько дорожек. Например, на Новочеремушкинской улице теперь можно по прямой добраться из Академического района в Черемушки. Для этого были объединены полосы на улицах Большой Черемушкинской, Винокурова, Кржижановского и Шверника, а также велопешеходная дорожка на Нахимовском проспекте.

