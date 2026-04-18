Школьник поджег ж/д объекты в Ленобласти

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Четырнадцатилетний школьник устроил поджог двух объектов железнодорожной инфраструктуры в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инциденты произошли в четверг, 16 апреля. Изначально несовершеннолетний устроил пожар в релейном шкафу сигнализации и автоматической блокировки железнодорожного перегона в районе станции Лаврики во Всеволожском районе. Позднее в тот же день он поджег трансформаторную подстанцию в районе станции Девяткино.

В связи с этим против него выдвинули обвинение в совершении террористического акта. Следствие просило арестовать малолетнего на два месяца. Суд в результате удовлетворил ходатайство и отправил его под домашний арест.

Ранее суд вынес приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения, которые подожгли вышки сотовой связи. Выяснилось, что они совершили террористический акт по заданию куратора с Украины. За это им обещали денежное вознаграждение.