Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

18 апреля, 17:17

Культура

Умерла французская актриса Надя Фарес

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Умерла французская актриса Надя Фарес. Ей было 57 лет, сообщила газета Liberation.

По данным издания, актриса скончалась 17 апреля. Неделю назад она потеряла сознание в бассейне в одном из частных клубов Парижа, после чего ее отправили в больницу Питье-Сальпетриер, где врачи констатировали кому. Газета уточнила, что Фарес умерла, не приходя в сознание.

"Франция потеряла великую артистку, но для нас это прежде всего потеря матери", – отметили ее дочери Силия и Шан Шасман.

Как рассказали работники клуба членам семьи актрисы, она потеряла сознание из-за сердечного приступа. Издание отметило, что ранее у Фарес наблюдались проблемы со здоровьем. В 2007 году ей провели операцию на головном мозге из-за крупной аневризмы, а затем еще три на сердце.

Фарес родилась в 1968 году в Марокко. В детском возрасте она переехала в Ниццу, после чего – в Париж. Актриса стала известной благодаря фильмам "Багровые реки", "Осиное гнездо" и "Киллер по вызову".

Кроме того, она появилась в нескольких американских и австралийских кинолентах, включая фильм "Война и Штормовое предупреждение".

культураза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика