Герой России Казымов встретился с активистами "Мосволонтера"

В центре "Доброе место. СЗАО" прошла встреча активистов "Мосволонтера" с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым, поддерживающим партию "Единая Россия". Они поговорили о направлениях волонтерства.

По словам Казымова, настоящими героями являются люди, которые тратят свое время и силы на помощь ближним. Он отметил, что очень важно, когда молодежь присоединяется к волонтерской деятельности и патриотическим проектам. Ведь именно из тех, кто говорит о своей стране и пользе обществу, получаются сильные люди, способные защитить Родину.

Герой России подчеркнул, что система волонтерства в Москве очень развита. Например, в столице действует самый большой в стране центр поддержки добровольческого движения "Мосволонтер" и его окружные площадки "Доброе место". Также столичных волонтеров координируют с помощью специальной цифровой платформы, для них формируют программы обучения, которые в том числе можно пройти онлайн.

Особую благодарность Казымов выразил добровольцам за помощь бойцам СВО и жителям исторических регионов.

Также в беседе участвовал депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. Он поговорил со слушателями о преемственности поколений и роли космической отрасли в воспитании патриотизма.

Отмечается, что сейчас молодые москвичи стали чаще интересоваться добровольческими проектами. Число волонтеров в возрасте от 18 до 35 лет в столице уже превысило 1 миллион человек. В прошлом году к таким инициативам присоединились свыше 180 тысяч горожан.

Ранее Казымов в рамках "Урока мужества" посетил московскую школу № 1517 в районе Хорошево-Мнёвники. В образовательном учреждении есть музей спецоперации, в котором прошла встреча с кадетами. Он рассказал им о своем жизненном пути, дал советы и ответил на вопросы.

