Второе уголовное дело завели после ДТП с автобусом в Забайкалье

Фото: МАХ/"Следком"

Еще одно уголовное дело завели после ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения.

Авария произошла на 417-м километре федеральной автодороги А-350 Чита – Забайкальск недалеко от станции Харанор 18 апреля. Водитель автобуса, перевозивший иностранцев, не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

В этот момент в салоне находилось 40 человек. Все они направлялись из Маньчжурии в Читу. Двое из них погибли.

В больницы доставили 14 пострадавших. 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 7 получили травмы средней тяжести, а 3 оказали амбулаторную помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

