Трое человек пострадали в результате атаки БПЛА в Курской области

Трое человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Курской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, инцидент произошел на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района.

Один мужчина получил осколочные ранения головы, плеча, предплечья, кисти, живота и голени. У второго мирного жителя ранения головы, рук, ног, груди и живота. У женщины повреждены кисть, плечо и предплечье.

Губернатор добавил, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Скоро их доставят в областное медучреждение.

Ранее мужчина и женщина получили ранения при детонации FPV-дрона во дворе частного дома в городе Шебекино Белгородской области. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте, а женщину доставили в больницу.

