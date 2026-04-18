Фото: duma.mos.ru

Четыре пары поженились в Мосгордуме накануне Красной горки. Об этом сообщила пресс-служба столичного Управления ЗАГС.

Как рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, церемонии бракосочетания в Мосгордуме проводятся ежегодно. Она подчеркнула, что в этом месте не только принимаются важные для столицы решения, но и создаются новые семьи.

По словам Уханевой, все пары, которые заключили там брак за последние несколько лет, счастливо идут вместе по жизни. А у некоторых уже появились дети.

Первая торжественная церемония в городской думе прошла в 2017 году. Тогда отмечался 100-летний юбилей органов ЗАГС России. Заключают браки в зале приема делегаций столичного парламента под живую музыку.

Ранее церемония бракосочетания впервые состоялась в Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве. 17 апреля там были созданы 4 семьи. Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.