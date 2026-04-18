18 апреля, 11:59

Общество

Эдгард Запашный поздравил своих коллег с Международным днем цирка

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный поздравил своих коллег с Международным днем цирка. Он отметил, что это искусство объединяет семьи и остается важной частью мировой культуры.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка напомнил, что этот праздник был учрежден Европейской ассоциацией циркового искусства.

"Цирк существует уже не один век и на сегодняшний момент является объединяющим искусством, прежде всего для семейной аудитории. Это одно из немногих культурных учреждений, куда в любое время можно сходить всей семьей, потому что спектакли, которые делаются в цирке, всегда рассчитаны на семейную аудиторию. Это наша жизнь, это наша любовь, и мы очень сильно гордимся тем, что работаем в цирке", – высказался Запашный в беседе с ТАСС.

Ранее дрессировщик обратил внимание на отток артистов цирка за рубеж. Многие из них, по его словам, все еще носят звания заслуженного, народного артиста России, а также были отмечены в свое время высокими государственными наградами и премиями.

Комментируя проблему, Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране таких условий, чтобы у цирковых артистов не было желания уезжать. В частности, отток работников культуры эффективнее останавливать созданием хороших рабочих мест и высокого уровня жизни.

