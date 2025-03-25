Путин призвал создать условия, чтобы у артистов цирка не было желания уезжать

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В России нужно создавать такие условия, чтобы у цирковых артистов не было желания уезжать. Об этом в ходе заседания Совета по культуре и искусству заявил Владимир Путин, комментируя проблему оттока артистов цирка за рубеж.

На сложившуюся ситуацию указал директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный. Он также предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших артистов, которые позволяют себе клеветнические высказывания в адрес России.

Как отметил Запашный, многие из таких людей все еще носят звания заслуженного, народного артиста России, были отмечены в свое время высокими государственными наградами и премиями.

"По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения, как вы сказали, бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Ну, здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. Ну и в каких-то случаях это, наверное, обоснованно. Но в целом нужно просто создавать условия для людей, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда выезжать", – сказал Путин.

По словам президента, это задача государства, руководителей различных учреждений культуры. Отток работников культуры эффективнее останавливать созданием хороших условий для работы и жизни, подчеркнул Путин.

Ранее жители столицы выбрали судьбу Большого Московского цирка. Свыше 73% горожан заявили, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Специалисты и руководство Большого Московского цирка одобрили предложение о строительстве в другом месте – для этого будет выбрано пространство в Мнёвниковской пойме. По результатам второго этапа голосования москвичи также выбрали облик нового здания.

В свою очередь, артист Большого Московского цирка Илья Калинин объяснил, почему артистам цирка потребовалось новое здание. По его словам, здание культурного учреждения устарело и не позволяет актерам в полной мере реализовывать высокотехнологичные и конкурентоспособные шоу.