Илья Калинин объяснил, почему артистам цирка необходимо новое здание

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Артист Большого Московского цирка Илья Калинин объяснил, что здание культурного учреждения устарело и не позволяет актерам в полной мере реализовывать высокотехнологичные и конкурентоспособные шоу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Калинин работает в цирке восемь лет, в течение которых добился больших успехов в профессии, в том числе стал лучшим артистом года. Он рассказал, что культурное учреждение, в частности его оснащение, ухудшилось, в связи с чем артисты не могут создавать современные шоу.

Актер отметил, что в цирке устарело оборудование, из-за чего у сотрудников возникают проблемы с тренировками. В здании должны появиться современный репетиционный манеж, пространство для костюмов, декораций и подвесных механизмов, а также подкупольное пространство, которое могло бы соответствовать требованиям безопасности, чтобы сделать процесс подготовки к выступлениям комфортным.

"И самый главный вопрос – это комфортное содержание животных", – добавил Калинин.

Кроме того, условия для зрителей и артистов перестали соответствовать хорошему уровню – в летний период на площадке душно, что также затрудняет работу актеров и сотрудников.

Вместе с тем артист напомнил, что выбор будущего облика цирка был возложен в том числе на молодое поколение. Он объяснил, что мнение детей, которые остаются главными зрителями цирка, не менее значимо.

"Они искренне любят цирк, восхищаются артистами и верят в чудо. Именно поэтому так важно было услышать их голоса при выборе будущего Большого Московского цирка", – рассказал он.

Заслуженный артист РФ Алексей Маклаков, в свою очередь, подчеркнул, что в данном вопросе необходимо принимать во внимание интересы каждого человека. По его словам, такой подход привел к выбору яркой, красочной идеи.

"С нетерпением ждем открытия обновленного цирка и новых ярких эмоций", – заявил актер.

Голосование о судьбе Большого Московского цирка проводилось на платформе "Активный гражданин". Свыше 73% горожан заявили, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков. Однако мнение о расположении объекта разделилось: почти 50% захотели построить его на историческом месте, а еще 27% решили выбрать новую площадку.

После этого специалисты и руководство Большого Московского цирка одобрили предложение о строительстве в другом месте. Для этого будет выбрано пространство в Мнёвниковской пойме. Они отметили, что реализация такого крупного проекта на прежнем участке связана с техническими трудностями. Кроме того, цирку надо обеспечить непрерывную работу до завершения строительства нового здания.

Как рассказал Сергей Собянин, выбранный район обладает хорошей транспортной доступностью. В будущем там построят новые пешеходные мосты, которые свяжут пойму с Гребным каналом и парком "Фили".

По результатам второго этапа голосования москвичи выбрали облик нового здания. Большинство голосов набрала концепция архитектурного бюро АПЕКС. Ее поддержали 29% взрослых и 42% детей.