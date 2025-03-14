Эксперт Миронов: цирки важны для жителей Москвы в большей степени, чем для туристов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Цирки важны для жителей Москвы в большей степени, чем для туристов. Об этом Москве 24 рассказал сопредседатель общественного Совета предпринимателей Москвы Сергей Миронов.

"Однако стоит отметить, что определенная туристическая привлекательность, обусловленная появлением такого развлекательного центра в Мнёвниковской пойме, в любом случае есть", – сказал эксперт.

Миронов подчеркнул, что город становится интереснее для туристов тогда, когда в нем располагается много таких объектов.

Ранее на платформе "Активный гражданин" проводилось голосование о судьбе Большого Московского цирка. Более 73% горожан отметили, что в Москве нужно построить один из лучших в мире современных цирков. Тогда мнение о расположении объекта разделилось. Около 50% захотели построить его на историческом месте, еще 27% решили выбрать новую площадку.

В свою очередь, специалисты и руководство Большого Московского цирка поддержали идею о новом месте, поэтому здание возведут в Мнёвниковской пойме. Они объяснили это технической сложностью воплощения в реальность такого масштабного проекта на старом участке, а также необходимостью сохранить работу коллектива цирка до завершения возведения нового здания.

По словам Сергея Собянина, район имеет хорошую транспортную доступность. В будущем там построят новые пешеходные мосты, которые свяжут пойму с Гребным каналом и парком "Фили". Помимо этого, в районе есть пространство для современных решений, поэтому там появится технически оснащенный и соответствующий лучшим мировым практикам цирк.

В ходе второго этапа голосования жители Москвы выбрали облик нового здания. По итогам голосования наибольшее число голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро АПЕКС. Ее поддержали 29% взрослых и 42% детей. Кроме того, 85% взрослых согласились с тем, что мнение детей, которые и являются самими преданными поклонниками цирка, надо учесть.