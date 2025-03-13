Архитектор Греков оценил облик, который выбрали горожане Большому Московскому цирку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Облик, который выбрали горожане Большому Московскому цирку, является выражением яркой и радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Об этом Москве 24 заявил управляющий директор, главный архитектор "Моспроект 4" Вадим Греков.

"В очередной раз мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени, полного динамики и больших перемен", – уточнил он.

По его словам, проект может стать большим событием для города и горожан. Он признался, что будет следить за дальнейшей проработкой концепции.

Изначально новое здание цирка планировалось построить на месте старого, на проспекте Вернадского. Возведенное более 50 лет назад здание уже не может обеспечивать комфорт зрителей, указывал Сергей Собянин.

Решить судьбу цирка смогли свыше 250 тысяч человек, принявших участие в опросе в системе "Активный гражданин". Более 73% граждан указали, что в Москве необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

При этом примерно половина предложила возвести новое здание на историческом месте, тогда как 27% посчитали нужным выбрать новую площадку, а еще 23% решили положиться на мнение экспертов.

Специалисты и руководство цирка поддержали идею построить объект на новой площадке. Таким образом, стройплощадку перенесут в Мнёвниковскую пойму. Эта территория была выбрана не случайно, так как это перспективный район города, обладающий хорошей транспортной доступностью.

Здесь есть пространство для современных решений, и именно в таком месте создадут цирк, технически оснащенный и соответствующий лучшим мировым практикам.

Позже состоялось второе голосование на выбор подходящего облика здания. По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро АПЕКС, которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Таким образом, город учел мнение самой важной части аудитории – детей, которые являются самими преданными поклонниками этого жанра. Ожидается, что строительство будет завершено к 2028 году или в первой половине того же года.

