Возгорание возникло в районе порта Высоцк в Ленобласти при атаке БПЛА

Возгорание возникло в районе порта Высоцк в Ленинградской области во время ночной атаки украинских БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере Max.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений объектов нет. Пожар в районе порта в данный момент ликвидируется специалистами.

Ранее Дрозденко сообщил о ликвидации 11 украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. В регионе был введен режим беспилотной опасности.

Кроме того, фоне сообщений о работе ПВО была временно приостановлена работа аэропорта Пулково. Воздушная гавань не принимала и не отправляла гражданские самолеты.