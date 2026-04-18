Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось до 11

Силы ПВО ликвидировали уже 11 украинских БПЛА в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере Max.

Он подчеркнул, что боевая работа ПВО в регионе продолжается.

Ранее Дрозденко сообщил, что над регионом было сбито 6 дронов. Подробности о последствиях атаки на данный момент не приводятся.

На фоне сообщений о работе ПВО была временно приостановлена работа аэропорта Пулково. Воздушная гавань не принимает и не отправляет гражданские самолеты.