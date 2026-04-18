Силы ПВО ликвидировали 22 украинских БПЛА в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 22 украинских БПЛА в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации региональной Спасательной службы, никто из людей не пострадал.

Ранее Развожаев сообщил, что резервуар с остатками топлива загорелся в Севастополе из-за сбитого БПЛА. На месте происшествия работают все необходимые спецслужбы.

Губернатор добавил, что пожар не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом. В результате ЧП никто не пострадал.